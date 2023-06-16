Пиротехники обезвредили более 367 тысяч взрывоопасных предметов с начала войны

11:01 18 мая Киев, Украина





Эту информацию сообщает официальный пресс-центр ГСЧС.



С начала полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины, специалисты по пиротехнике Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) , успешно нейтрализовали 367 900 взрывоопасных предметов и 2 891 килограмма взрывчатых веществ, включая 2 226 авиационных бомб.Эту информацию сообщает официальный пресс-центр ГСЧС.

Отмечается, что в течение этих суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 146 раз. Выявлены, изъяты и обезврежены 2775 единиц взрывоопасных предметов. Была обследована территория площадью 218,45 гектара.



По данным ГСЧС, чаще всего пиротехнические подразделения работали: в Харьковской области — 18 тыс. 129 раз, в Киевской области — 7 тыс. 718, в Донецкой области — 5 тыс. 276, в Николаевской области — 4 тыс. 902, в Херсонской области — 4 тыс. 862, в Черниговской области 4 тыс. 611, Сумской – 2 тыс. 13, Черкасской – 1 тыс. 107 раз.



В пресс-службе ГСЧС напомнили, что в случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу нужно сообщать об этом по номеру 101.