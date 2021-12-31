Пианистку искали неделю и нашли мертвой

Около 09:50 23 августа тело пропавшей женщины в овраге посадки возле проспекта Победы обнаружили волонтеры. Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Харьковской области.

По предварительной информации полицейских, женщина покончила жизнь самоубийством — повесилась. Ее тело без видимых признаков насильственной смерти направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство". Копы устанавливают причину смерти.

Анна Скиртенко была концертмейстером музыкального училища имени Лятошинского. Друзья вспоминают ее как светлого и талантливого человека.

Утром 16 августа Анна Скиртенко пошла прогуляться в лесу в районе Алексеевки и не вернулась домой. По словам ее племянницы, женщина была очень худощава, недавно лежала в больнице и была физически истощена.