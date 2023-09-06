Первое сентября в Киеве: заминированы все средние школы

12:24 01 сентября Киев, Украина

В первый день нового учебного года, 1 сентября, поступила информация о заминировании всех средних школ, расположенных в столице, как сообщила Киевская городская военная администрация.

"Столичная полиция получила информацию о потенциальных угрозах, связанных с заминированием всех средних школ в Киеве. Правоохранительные органы уже приступили к проверке собственными силами, и в случае необходимости, подразделения ГСЧС будут задействованы", - гласит официальное заявление.

Окончательное решение о процедуре эвакуации учеников и педагогического персонала будет приниматься совместно администрацией образовательных учреждений и полицией.



Правоохранительные органы призывают граждан сохранять спокойствие и внимательно следить за обновлениями в получаемой информации.