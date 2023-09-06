Первое сентября в Киеве: заминированы все средние школы

В первый день нового учебного года, 1 сентября, поступила информация о заминировании всех средних школ, расположенных в столице, как сообщила Киевская городская военная администрация.
Окончательное решение о процедуре эвакуации учеников и педагогического персонала будет приниматься совместно администрацией образовательных учреждений и полицией.
Правоохранительные органы призывают граждан сохранять спокойствие и внимательно следить за обновлениями в получаемой информации.
Правоохранительные органы призывают граждан сохранять спокойствие и внимательно следить за обновлениями в получаемой информации.
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