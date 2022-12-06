Перевозили наркотики под видом гуманитарки для Украины: в Испании арестовали наркоторговцев

11:08 06 декабря Киев, Украина

Гражданская гвардия Испании задержала 30 наркоторговцев, которые распространяли и перевозили марихуану по стране под видом гуманитарной помощи Украине.

Об этом сообщили в пресс-релизе правоохранительных органов.



Группа злоумышленников базировалась в Андалусии и получала марихуану с плантаций, разбросанных по всему региону. В нее входили украинцы, немцы, испанцы и марокканцы. Они прятали марихуану в картонных коробах, маскируя наркотик под поставки и гуманитарную помощь, предназначенную для Украины.



Ящики с наркотиками перевозили в фургонах под видом каравана солидарности, чтобы таким образом груз оставался незамеченным полицией и пограничниками.



Во время обысков правоохранители изъяли более 800 тысяч евро, огнестрельное оружие и 109 килограммов марихуаны.