Перестрелка в оккупированной Михайловке: "кадыровцы" против дагестанцев

20:53 14 августа Киев, Украина

Во временно оккупированном селе Михайловка Запорожской области "кадыровцы" и дагестанцы устроили перестрелку. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

По информации от подполья, 12 августа в Михайловку Васильевского района прибыли российские пропагандисты для съемки сюжета о "большом вкладе" чиновника из числа "кадыровцев" в развитие захваченных территорий.

Вечером того дня в районе центрального парка Михайловки состоялась словесная перепалка между "кадыровцами" и дагестанцами из другого подразделения армии рф. Во время ссоры один из оккупантов открыл огонь в воздух из стрелкового автоматического оружия.

Отмечается, что в ходе схватки одному из оккупантов нанесли многочисленные колото-резаные повреждения, несовместимые с жизнью. Это привело к открытому противостоянию между подразделениями с применением подствольных гранатометов ГП-25 Костер, ручных наступательных гранат и стрелкового автоматического оружия.
 
"В ходе боя успех имели дагестанцы. С обеих сторон безвозвратные потери составили 20 военнослужащих подразделений рф, раненых - более 40. Командир кадыровского подразделения (вероятно в звании полковника), в качестве наказания, отправлен на передовые позиции", - говорится в сообщении.