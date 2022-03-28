Перестрелка в Ивано-Франковске: пострадали три человека

12:45 02 ноября Киев, Украина

Патрульная полиция Ивано-Франковска задержала мужчину, который 1 ноября около 20:40 на улице Пулюя, устроил стрельбу по прохожим.



Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.

"Неизвестный мужчина устроил стрельбу и ранил двух мужчин. У одного из раненых был травматический пистолет и он сделал несколько выстрелов в нападавшего", - говорится в сообщении.

Патрульные полицейские задержали всех участников инцидента на месте. Три человека с травмами госпитализированы в медицинское учреждение.

На месте работала следственно-оперативная группа, криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.