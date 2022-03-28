Перестрелка в Ивано-Франковске: пострадали три человека
12:45 02 ноября Киев, Украина
Патрульная полиция Ивано-Франковска задержала мужчину, который 1 ноября около 20:40 на улице Пулюя, устроил стрельбу по прохожим.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.
"Неизвестный мужчина устроил стрельбу и ранил двух мужчин. У одного из раненых был травматический пистолет и он сделал несколько выстрелов в нападавшего", - говорится в сообщении.
Патрульные полицейские задержали всех участников инцидента на месте. Три человека с травмами госпитализированы в медицинское учреждение.
На месте работала следственно-оперативная группа, криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"Кроме того, около 20:30 патрульные получили вызов о том, что на улице Карпатской неизвестный ранил девушку, вероятно стрелял из пистолета, ее госпитализировали. Следователи устанавливают также причастность злоумышленника и к этому событию", — добавили в полиции.
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