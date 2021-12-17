Перестрелка в Броварах: спустя год 15 участников банды будут осуждены

18:06 01 Апрель Киев, Украина

Киевский суд получил обвинительный акт в отношении 15 участников перестрелки, которая произошла почти год назад в жилом квартале Броваров. По данному факту начато три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.



Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.



По данным следствия, в мае 2020 года местные предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками, обратились к криминальному авторитету, ранее неоднократно судимому за совершение жестоких насильственных преступлений, с просьбой за денежное вознаграждение решить вопрос об устранении любым способом конкуренции в осуществлении перевозок по маршруту г.Бровары-метро "Лесная" г. Киев. Имея преступный опыт и авторитет в уголовной среде, он организовал банду, члены которой устроили стрельбу в жилом квартале Броваров с нелегальными перевозчиками из Винницкой области.



15 человек обвиняют в бандитизме, законченном покушении на умышленное убийство и незаконном обращении с оружием (ст. 257, ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).



Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.



Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.



Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.



Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.



Действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.