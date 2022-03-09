Переселенка из зоны ООС совершила самоубийство

13 октября, около 20:00 вечера из окна общежития на улице Комкова в Херсоне выпрыгнула 59-летняя женщина.
Как сообщает местное издание, она жила в общежитии, 4-й этаж которого является местом компактного проживания переселенцев из зоны ООС. Вместе с женщиной жил ее слепой муж, а также трое их внуков.
Полицию вызвал местный житель Артем Кириченко, который живет в соседнем доме. Мужчина услышал крики и одним из первых был на месте трагедии.
Муж женщины рассказал журналистам, что его жена последние четыре месяца жаловалась на боли в голове и спине. Соседи говорили, что она рассказывала, что обращалась к врачам, и говорила, что не получила должной помощи. Также говорила, что может не выдержать физических страданий.
Семья жила на пенсии мужчины и женщины, а также на социальную помощь.
Как сообщает местное издание, она жила в общежитии, 4-й этаж которого является местом компактного проживания переселенцев из зоны ООС. Вместе с женщиной жил ее слепой муж, а также трое их внуков.
Полицию вызвал местный житель Артем Кириченко, который живет в соседнем доме. Мужчина услышал крики и одним из первых был на месте трагедии.
Муж женщины рассказал журналистам, что его жена последние четыре месяца жаловалась на боли в голове и спине. Соседи говорили, что она рассказывала, что обращалась к врачам, и говорила, что не получила должной помощи. Также говорила, что может не выдержать физических страданий.
Семья жила на пенсии мужчины и женщины, а также на социальную помощь.
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