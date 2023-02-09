Переправляли военнообязанных через госграницу: разоблачены жители Одессы и Днепра

Житель Одессы организовал незаконную переправку двух военнообязанных граждан Украины через государственную границу Украины в пунктах пропуска с Республикой Молдова и Румынией.
Подозреваемый передал им поддельные документы – свидетельства о рождении трех детей, которые дают основания для выезда за пределы Украины, а также руководил их действиями по дальнейшему пересечению границы.
Стоимость «услуг» составляла от 4000 до 5500 евро.
Мужчина задержан в г. Одесса. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога - 1 млн грн.
Также установлено, что житель г. Днепра за 2000 долларов США пообещал подделать официальные документы и обеспечить включение военнообязанного в информационную базу данных «Путь».
Это дает возможность беспрепятственного выезда за пределы Украины как волонтера.
Мужчина задержан при получении средств. Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.
При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры и Центральной окружной прокуратуры г. Днепра обоим гражданам сообщено о подозрении в организации и содействии незаконной переправке военнообязанных через госграницу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Досудебные расследования осуществляются следователями Нацполиции при оперативном сопровождении СБУ.
Подозреваемый передал им поддельные документы – свидетельства о рождении трех детей, которые дают основания для выезда за пределы Украины, а также руководил их действиями по дальнейшему пересечению границы.
Стоимость «услуг» составляла от 4000 до 5500 евро.
Мужчина задержан в г. Одесса. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога - 1 млн грн.
Также установлено, что житель г. Днепра за 2000 долларов США пообещал подделать официальные документы и обеспечить включение военнообязанного в информационную базу данных «Путь».
Это дает возможность беспрепятственного выезда за пределы Украины как волонтера.
Мужчина задержан при получении средств. Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.
При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры и Центральной окружной прокуратуры г. Днепра обоим гражданам сообщено о подозрении в организации и содействии незаконной переправке военнообязанных через госграницу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Досудебные расследования осуществляются следователями Нацполиции при оперативном сопровождении СБУ.
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