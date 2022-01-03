Перекрыт канал контрабанды прекурсоров через аэропорт Борисполь

16:13 26 Апрель Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал контрабанды психотропных веществ и прекурсоров на территорию Украины.
 
Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, четверо жителей Киева через международный аэропорт Борисполь наладили канал поставки из стран Ближнего Востока прекурсоров, из которых затем изготавливали психотропное вещество метамфетамин для дальнейшего сбыта через сеть Интернет по всей территории Украины.
"Во время досмотра в аэропорту Борисполь правоохранители обнаружили и изъяли почти 10 000 блистеров, каждый из которых содержит по 10 таблеток препарата с действующим веществом - псевдоэфедрин. Кроме того, во время обыска правоохранительными органами изъято еще ряд других сильнодействующих препаратов", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование продолжается.
 