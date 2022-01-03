Перекрыт канал контрабанды прекурсоров через аэропорт Борисполь

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал контрабанды психотропных веществ и прекурсоров на территорию Украины.

Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"Во время досмотра в аэропорту Борисполь правоохранители обнаружили и изъяли почти 10 000 блистеров, каждый из которых содержит по 10 таблеток препарата с действующим веществом - псевдоэфедрин. Кроме того, во время обыска правоохранительными органами изъято еще ряд других сильнодействующих препаратов", - говорится в сообщении.