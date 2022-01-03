Перекрыт канал контрабанды прекурсоров через аэропорт Борисполь

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал контрабанды психотропных веществ и прекурсоров на территорию Украины.
Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, четверо жителей Киева через международный аэропорт Борисполь наладили канал поставки из стран Ближнего Востока прекурсоров, из которых затем изготавливали психотропное вещество метамфетамин для дальнейшего сбыта через сеть Интернет по всей территории Украины.
Досудебное расследование продолжается.
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