Перекрыт канал контрабанды наркотиков в Донецкую область

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили группу лиц, организовавшую незаконное перемещение наркотиков на территорию оккупированного Донбасса.
Четырем лицам сообщено подозрение по факту контрабанды метадона и димедрола на оккупированную территорию Донецкой области, через территорию РФ.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Наркотики скрывались в товарах для детей, игрушках, колясках и т.д., и доставлялись под видом обычных бытовых посылок через водителей микроавтобусов, которые осуществляют нерегулярные перевозки пассажиров и товаров в Донецк.
Перемещение запрещенных товаров через границу в РФ осуществлялось в пунктах пропуска Гоптовка Харьковской области и Меловое Луганской области, а в неподконтрольные районы Украины - через неконтролируемые участки государственной границы.
Перемещение запрещенных товаров через границу в РФ осуществлялось в пунктах пропуска Гоптовка Харьковской области и Меловое Луганской области, а в неподконтрольные районы Украины - через неконтролируемые участки государственной границы.
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