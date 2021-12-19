Перекрыт канал контрабанды наркотиков в Донецкую область

19:09 22 Март Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили группу лиц, организовавшую незаконное перемещение наркотиков на территорию оккупированного Донбасса.



Четырем лицам сообщено подозрение по факту контрабанды метадона и димедрола на оккупированную территорию Донецкой области, через территорию РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, группа лиц организовала канал незаконного перемещения во временно оккупированные районы Донецкой области через территорию Российской Федерации наркотического вещества метадона и сильно действующего лекарственного средства димедрола", - говорится в сообщении.

Наркотики скрывались в товарах для детей, игрушках, колясках и т.д., и доставлялись под видом обычных бытовых посылок через водителей микроавтобусов, которые осуществляют нерегулярные перевозки пассажиров и товаров в Донецк.



Перемещение запрещенных товаров через границу в РФ осуществлялось в пунктах пропуска Гоптовка Харьковской области и Меловое Луганской области, а в неподконтрольные районы Украины - через неконтролируемые участки государственной границы.