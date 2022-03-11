Переделывал и сбывал: полиция задержала священника за торговлю оружием

Священнослужитель одного из сел на Львовщине покупал травматическое и газовое оружие, переделывал его под огнестрельное и продавал.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.
Сообщается, что несколько месяцев назад волынские оперативники получили информацию, что житель Львовской области реализует переработанное оружие и боеприпасы.
Полицейские установили личность злоумышленника, им оказался 47-летний житель Львовской области, священнослужитель в одном из сел. Полицейские под прикрытием приобрели у него оружие, а затем задержали и самого злоумышленника.
Сотрудники полиции провели обыски, во время которых обнаружили и изъяли документы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности, технические устройства и средства связи, а также пистолеты, боеприпасы и глушители.
Сообщается, что несколько лет назад данного священника уже привлекали к ответственности за аналогичные преступления.
За незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст.263 УК) нарушителю грозит лишение свободы от 3 до 7 лет.
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