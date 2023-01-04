Передавала оккупантам данные о блокпостах: жительница Донбасса получила 8 лет тюрьмы

12:32 04 января Киев, Украина

Суд признал жительницу Доброполья Донецкой области виновной в содействии деятельности террористической организации и приговорил к 8 годам тюрьмы.

Об этом сообщает 4 января Офис генерального прокурора.

Прокурор в суде доказал, что в марте 2022 года женщина неоднократно передавала своей знакомой - участнице "ДНР" текстовые сообщения о местонахождении блокпостов и дислокации военнослужащих ВСУ на территории Доброполья Покровского района.



Данные женщина посылала с собственного телефона в одну из социальных сетей. При этом осужденная отдавала себе отчет, что эта информация может быть использована врагом для обстрелов города.



В июне 2022 года ее задержали правоохранители.



Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.