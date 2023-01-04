Передавала оккупантам данные о блокпостах: жительница Донбасса получила 8 лет тюрьмы

Суд признал жительницу Доброполья Донецкой области виновной в содействии деятельности террористической организации и приговорил к 8 годам тюрьмы.
Об этом сообщает 4 января Офис генерального прокурора.
Прокурор в суде доказал, что в марте 2022 года женщина неоднократно передавала своей знакомой - участнице "ДНР" текстовые сообщения о местонахождении блокпостов и дислокации военнослужащих ВСУ на территории Доброполья Покровского района.
Данные женщина посылала с собственного телефона в одну из социальных сетей. При этом осужденная отдавала себе отчет, что эта информация может быть использована врагом для обстрелов города.
В июне 2022 года ее задержали правоохранители.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Данные женщина посылала с собственного телефона в одну из социальных сетей. При этом осужденная отдавала себе отчет, что эта информация может быть использована врагом для обстрелов города.
В июне 2022 года ее задержали правоохранители.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
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