Перед судом предстанет российский командир, расстрелявший гражданского в Сумской области

15:59 11 мая Киев, Украина





Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.



Утром 28 февраля ВСУ разбили колонну российской техники со стороны села Гринченково Сумской области. Четверо российских военных, которые были в колонне, чтобы убежать, расстреляли из автоматов частный автомобиль, украли его и двинулись к поселку городского типа Чупаховка. По дороге они увидели 62-летнего местного, который вез по обочине дороги велосипед и разговаривал по телефону. Именно его, как говорят следователи, убил 21-летний подозреваемый.



Его имя в сообщении не указывают, однако известно, что это Вадим Шишамарин . Ранее видео его допроса обнародовали в СБУ. суд направили обвинительный акт в отношении российского военного, командира отделения воинской части №32010 из Московской области, подозреваемого в нарушении законов и обычаев войны, и умышленных убийствах.Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.Утром 28 февраля ВСУ разбили колонну российской техники со стороны села Гринченково Сумской области. Четверо российских военных, которые были в колонне, чтобы убежать, расстреляли из автоматов частный автомобиль, украли его и двинулись к поселку городского типа Чупаховка. По дороге они увидели 62-летнего местного, который вез по обочине дороги велосипед и разговаривал по телефону. Именно его, как говорят следователи, убил 21-летний подозреваемый.Его имя в сообщении не указывают, однако известно, что это Вадим Шишамарин . Ранее видео его допроса обнародовали в СБУ.

“Мне приказали выстрелить. Я выстрелил в него одну очередь. Он свалился. Мы поехали дальше", – вспоминал он о событиях того дня.

Мужчина, в убийстве которого обвиняют Шишамарина, скончался на месте, в нескольких десятках метров от собственного дома.



По словам главы Офиса генерального прокурора Ирины Венедиктовой , российский военный является первым из тех россиян, кто предстанет перед украинским судом за убийство гражданского. В настоящее время Шишамарин находится под стражей.



Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.



Сумщина является одной из областей, которые первыми попали под удар россии. Обстреливали регион из тяжелой артиллерии, сбрасывали на города и деревни запрещенные кассетные и вакуумные бомбы и, возможно, использовали химическое оружие.



В апреле местные власти сообщали о минимум сотне убитых российскими военными гражданских. В то же время, глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий подчеркивал, что количество убитых увеличивается ежедневно, потому что правоохранители находят новые тела, в частности на обочинах дорог. Многие также пропали без вести.