Пенсионерка "немного" побила грабителя и вызвала полицию

07:25 21 октября Киев, Украина

Киеве храбрая 66-летняя женщина, оказала сопротивление напавшему на нее грабителю, заставив злоумышленника бежать с места преступления.

Инцидент произошел около двух часов ночи во вторник, 20 октября, возле больницы скорой помощи на улице Братиславской, 3, в Деснянском районе столицы.



Отмечается, что женщина сама позвонила в полицию и рассказала, что неизвестный мужчина силой отобрал у нее рюкзак. Описывая приметы грабителя, пенсионерка указала, что он может быть "немного" побитым.



Вскоре полицейские задержали подозреваемого, лицо которого было все в крови. При досмотре личных вещей у него был обнаружен рюкзак потерпевшей.



