Пенсионерка из Мотыжина помогла ВСУ уничтожить около сотни единиц техники врага: оккупанты убили ее

В селе Мотыжин в Киевской области российские военные убили местную жительницу, благодаря помощи которой украинские защитники смогли уничтожить около сотни единиц тяжелой техники врага.
Об этом сообщили в Территориальной обороне ВСУ.
Село Мотыжин в Киевской области находилось под российской оккупацией с 27 февраля по 28 марта. За это время россияне убили там, в частности старосту села Ольгу Сухенко, ее мужа Игоря и сына Александра, а также волонтера Сергея Кубрушко.
Имени женщины, которая помогла украинским военным, не называют, однако известно, что ей было 70-лет. Контакт пенсионерки военные получили из-за знакомых.
Ее дом находился на краю деревни, поэтому она могла видеть движение колонны техники россиян.
Через две недели русские военные рассекретили женщину и уравняли ее дом с землей: сначала разбомбили, а затем переехали танками. В результате пенсионерка погибла.
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