Пенсионерка из Мотыжина помогла ВСУ уничтожить около сотни единиц техники врага: оккупанты убили ее

11:09 04 мая Киев, Украина

В селе Мотыжин в Киевской области российские военные убили местную жительницу, благодаря помощи которой украинские защитники смогли уничтожить около сотни единиц тяжелой техники врага.





Об этом сообщили в Территориальной обороне ВСУ.

Село Мотыжин в Киевской области находилось под российской оккупацией с 27 февраля по 28 марта. За это время россияне убили там, в частности старосту села Ольгу Сухенко, ее мужа Игоря и сына Александра, а также волонтера Сергея Кубрушко.



Имени женщины, которая помогла украинским военным, не называют, однако известно, что ей было 70-лет. Контакт пенсионерки военные получили из-за знакомых.



Ее дом находился на краю деревни, поэтому она могла видеть движение колонны техники россиян.

“Пешком выходила к врагам, считала технику, приходила домой и объясняла расположение сыну по телефону. Были такие случаи, когда она шла, сбивалась, возвращалась назад, пересчитывала, приходила, давала координаты приблизительные, называла точки. Тогда уже сын ее говорил где, мы определяли точки. И БУКИ она находила, и РЛСку – это станция, которая глушит связь, и с ней всегда были проблемы. Не могли дроны запустить. И бабушка эту антенну нашла и мы тоже по ней отработали”, – рассказывает военный.

Через две недели русские военные рассекретили женщину и уравняли ее дом с землей: сначала разбомбили, а затем переехали танками. В результате пенсионерка погибла.