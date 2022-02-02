Пенсионер открыл огонь из винтовки по компании молодежи

20:59 14 Сентябрь Киев, Украина

С балкона своей квартиры, 74-летний пенсионер из Белой Церкви, обстрелял компанию молодежи, отдыхавшую рядом с домом. 
 
Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщило главное управление Нацполиции в Киевской области.

О стрельбе в полицию сообщили прохожие. На место происшествия прибыли сотрудники белоцерковского горотдела полиции.

Они задержали стрелка, который оказался выпившим. Он пояснил, что пытался напугать и разогнать шумную компанию, которая мешала отдыхать.

В результате инцидента один из отдыхающих получил поверхностную рану головы и был доставлен в больницу.