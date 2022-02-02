Пенсионер открыл огонь из винтовки по компании молодежи

С балкона своей квартиры, 74-летний пенсионер из Белой Церкви, обстрелял компанию молодежи, отдыхавшую рядом с домом.
Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщило главное управление Нацполиции в Киевской области.
О стрельбе в полицию сообщили прохожие. На место происшествия прибыли сотрудники белоцерковского горотдела полиции.
Они задержали стрелка, который оказался выпившим. Он пояснил, что пытался напугать и разогнать шумную компанию, которая мешала отдыхать.
В результате инцидента один из отдыхающих получил поверхностную рану головы и был доставлен в больницу.
О стрельбе в полицию сообщили прохожие. На место происшествия прибыли сотрудники белоцерковского горотдела полиции.
Они задержали стрелка, который оказался выпившим. Он пояснил, что пытался напугать и разогнать шумную компанию, которая мешала отдыхать.
В результате инцидента один из отдыхающих получил поверхностную рану головы и был доставлен в больницу.
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