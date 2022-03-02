Педофилия с разрешения родителя

Через два года после обвинения Киевская областная прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который совершал насильственные действия сексуального характера над двумя несовершеннолетними сестрами.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Так, следователи установили, что в 2018 году 53-летний мужчина многократно вступал в половые сношения с двумя несовершеннолетними девочками, предварительно договорившись с их отцом.
Как сообщили в прокуратуре, в сентябре 2019 года обвинительный акт в отношении отца сестер был направлен в Белоцерковский городской суд.
Оба злоумышленника находятся под стражей.
Насильника обвинили в половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 155 УК). Ему грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.
Судебное разбирательство по делу продолжается.
Так, следователи установили, что в 2018 году 53-летний мужчина многократно вступал в половые сношения с двумя несовершеннолетними девочками, предварительно договорившись с их отцом.
Как сообщили в прокуратуре, в сентябре 2019 года обвинительный акт в отношении отца сестер был направлен в Белоцерковский городской суд.
Оба злоумышленника находятся под стражей.
Насильника обвинили в половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 155 УК). Ему грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.
Судебное разбирательство по делу продолжается.
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