Педофилия с разрешения родителя

06:41 01 Июнь Киев, Украина

Через два года после обвинения Киевская областная прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который совершал насильственные действия сексуального характера над двумя несовершеннолетними сестрами.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Так, следователи установили, что в 2018 году 53-летний мужчина многократно вступал в половые сношения с двумя несовершеннолетними девочками, предварительно договорившись с их отцом.



Как сообщили в прокуратуре, в сентябре 2019 года обвинительный акт в отношении отца сестер был направлен в Белоцерковский городской суд.



Оба злоумышленника находятся под стражей.



Насильника обвинили в половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 155 УК). Ему грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.



Судебное разбирательство по делу продолжается.