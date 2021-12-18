Педофилия: на Львовщине задержан 63-летний мужчина, который склонял к сексу мальчиков

18:15 19 Март Киев, Украина

Благодаря обращению в полицию отца мальчика, друг которого стал жертвой сексуального насилия, 63 -летнего педофила удалось задержать.



Об этом рассказали в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.



Мальчик рассказал обо всем другу, друг - своему отцу, а тот обратился в полицию. Педофила задержали с поличным.



"В одном из городов Львовской области мужчина совершал развратные действия в отношении 11-летнего мальчика. Подозреваемый задержан на месте преступления. Разоблачить фигуранта удалось благодаря обращению в полицию отца мальчика, друг которого стал жертвой этого лица", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.



По данным журналистов, педофил предлагал мальчикам из неблагополучных семей деньги за развратные действия.



Мужчине собираются сообщить о подозрении в совершении развратных действий в отношении малолетнего (ч.2 ст.156 УК Украины). Следователи также проверят причастность подозреваемого к другим похожим преступлениям.