Педофила и убийцу полицейской в Черновцах задержали

15:50 05 октября Киев, Украина

Сегодня полиция Черновицкой области задержала мужчину, который 3 октября развращал детей у школы и убил полицейскую. Во время задержания злоумышленник открыл огонь, поэтому полицейским пришлось применить оружие.

Об этом сообщает Нацполиция.

"Во время задержания злоумышленник открыл огонь, поэтому полицейские применили ответное оружие. Задержанный ранен, ему оказывают медицинскую помощь", - сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Позже Клименко сообщил, что задержанный скончался. Ему было 53 года. Он уроженец АР Крым, зарегистрированный в Житомирской области.

Напомним, в Черновцах 3 октября недалеко от школы №27 при попытке задержания подозреваемого в развращении несовершеннолетних погибла полицейская Таисия Татарин, еще один правоохранитель получил ранения. Как сообщалось, девушка была убита выстрелом в голову .