Педофила и убийцу полицейской в Черновцах задержали

Сегодня полиция Черновицкой области задержала мужчину, который 3 октября развращал детей у школы и убил полицейскую. Во время задержания злоумышленник открыл огонь, поэтому полицейским пришлось применить оружие.
Об этом сообщает Нацполиция.
Позже Клименко сообщил, что задержанный скончался. Ему было 53 года. Он уроженец АР Крым, зарегистрированный в Житомирской области.
Напомним, в Черновцах 3 октября недалеко от школы №27 при попытке задержания подозреваемого в развращении несовершеннолетних погибла полицейская Таисия Татарин, еще один правоохранитель получил ранения. Как сообщалось, девушка была убита выстрелом в голову .
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