Cпецслужбы РФ пытаются сорвать международные военные учения в Украине

15:56 10 Июнь Киев, Украина

Российская Федерация пытается сорвать украинско-британские военные учения Warrior Watcher-2021, которые пройдут в июне 2021 года на территории Украины.



Об этом сообщает источник в ГУ НП в Одесской области.





По имеющейся информации, экс-замначальника ГУ МВД в Одесской области Дмитрий Фучеджи, обвиняемый в организации массовых беспорядков в Одессе в мае 2014 года и скрывающийся в России, установил контакт с бывшими и действующими сотрудниками правоохранительных органов с целью организовать серию акций по дискредитации и срыву военных учений Warrior Watcher-2021. В частности, некоторые сотрудники получили сценарии возможных акций на территории Одесской области и пропозицию привлечь к участию в таких акциях представителей криминальных кругов. По сообщению источника, характер акций и личность самого Фучеджи не оставляют сомнений в том, что такого рода инициатива осуществляется под руководством специальных служб РФ. Кроме того, аналогичная подрывная деятельность по срыву учений может вестись и в других регионах Украины.

Напомним, что бывший начальник милиции общественной безопасности Одессы Дмитрий Фучеджи обвиняется в организации массовых беспорядков 2 мая, целью которых являлась дестабилизация региона для последующей оккупации РФ под видом провозглашения «Одесской народной республики» по аналогии с уже оккупированными на то время «ДНР» и «ЛНР». Фучеджи лично координировал работу пророссийских боевиков во время обстрела сторонников Евромайдана.

С 3 по 6 мая 2014 года — исполнял обязанности начальника областного УВД. 4 мая отпустил задержанных во время беспорядков 2 мая пророссийских боевиков. 6 мая он был задержан сотрудниками прокуратуры. Суд отправил Фучеджи под домашний арест. 7 мая Фучеджи сбежал в Приднестровье. Позже переехал в Россию и получил гражданство РФ. Его брат является начальником полиции Тирасполя.