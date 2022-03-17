В Печерском районе Киева нашли повешенным солдата Нацгвардии

Тело повешенного молодого парня обнаружено в Печерском районе Киева. Мужчина оказался военнослужащим Национальной гвардии Украины.
Об этом сообщают Вартові еспресо с места происшествия, сегодня, 21 октября.
Тело 22-летнего мужчины нашли в полуразвалившемся здании на заброшенной территории в районе улицы Евгения Коновальца. Рядом расположена воинская часть Нацгвардии.
По предварительным данным, нацгвардеец совершил самоубийство.
В полиции и Нацгвардии пока не комментировали этот инцидент.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии