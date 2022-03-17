В Печерском районе Киева нашли повешенным солдата Нацгвардии

15:52 21 октября Киев, Украина

Тело повешенного молодого парня обнаружено в Печерском районе Киева. Мужчина оказался военнослужащим Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщают Вартові еспресо с места происшествия, сегодня, 21 октября.

Тело 22-летнего мужчины нашли в полуразвалившемся здании на заброшенной территории в районе улицы Евгения Коновальца. Рядом расположена воинская часть Нацгвардии.

По предварительным данным, нацгвардеец совершил самоубийство.

В полиции и Нацгвардии пока не комментировали этот инцидент.