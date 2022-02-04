Павловский признался в убийстве Гандзюк

21:47 16 Сентябрь Киев, Украина

Сегодня на заседании Приморского районного суда Одессы, подозреваемый в убийстве Екатерины Гандзюк попросил отозвать его заявление, в котором он отрицает свою причастность и отказывается от сделки.

"Обвинительный акт поступил в суд с соглашением о признании виновности. Судебное заседание проводится под председательством судьи Осика... Павловский, вами было заключено соглашение. После заключения соглашения через некоторое время было написано заявление, что вы отказываетесь от рассмотрения сделки о признании виновности", - сказал судья Дмитрий Осик.

Игорь Павловский попросил отозвать это заявление, поскольку он не желает, чтобы его рассматривали.

"Прошу суд утвердить соглашение о признании моей вины. И обстоятельства сделки соответствуют действительности... Соглашение я подписал добровольно, и готов выполнять все условия и давать показания", - сказал Игорь Павловский.

Отметим, что в случае, если соглашение Игоря Павловского с судом утвердят, подозреваемый получит более мягкое наказание.



Суд отложил рассмотрение дела и объявил перерыв до 9:30 25 сентября.