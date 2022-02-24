Павловский назвал заказчика убийства Гандзюк

19:10 01 Октябрь Киев, Украина

Игорь Павловский , подозреваемый в убийстве активисты Екатерины Гандзюк , назвал председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера заказчиком убийства.

"Как вообще Мангер и Левин могут быть потерпевшими, если один заказал Гандзюк, а другой организовал ее убийство", - отметил Павловский.

Также Приморский районный суд Одессы решил отложить принятие решения об утверждении соглашения между подсудимым Павловским и прокуратурой на 16 октября.



Как сообщалось, подозреваемый по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский попросил суд утвердить соглашение о признании вины.



Напомним, нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк получила химических ожогов более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.



Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора 20 января 2020 года задержали бывшего помощника нардепа Игоря Павловского по подозрению в руководстве преступной организацией.