Павлоград: мужчина зарезал 16-летнего подростка

На улице Заводской в Павлограде между 47-летним мужчиной и 16-летним подростком произошел конфликт, в ходе которого подросток получил смертельное ножевое ранение.
За убийство юноши полицейские Павлограда задержали местного жителя. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба полиции региона.
Также друг потерпевшего указал на причастного к преступлению. 47-летнего местного жителя задержали.
Следствие выяснило, что между 16-летним юношей и мужчиной возникла ссора, во время которой злоумышленник ударил ножом в грудь парня. Тот от полученных травм скончался на месте происшествия.
Подозреваемый задержан. Изъятый у него нож направлен на экспертизу.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
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