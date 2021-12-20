Павлоград: мужчина зарезал 16-летнего подростка

09:38 01 Апрель Киев, Украина

На улице Заводской в Павлограде между 47-летним мужчиной и 16-летним подростком произошел конфликт, в ходе которого подросток получил смертельное ножевое ранение.

За убийство юноши полицейские Павлограда задержали местного жителя. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба полиции региона.

"На одной из улиц города между потерпевшим и злоумышленником возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес смертельное ножевое ранение несовершеннолетнему. Преступление произошло 30 марта около 18:45 по ул. Заводской Павлограда. Во время обслуживания вызова "домашнее насилие" к патрульной полиции подбежал несовершеннолетний и сообщил, что у его товарища ножевое ранение", - говорится в сообщении.

Также друг потерпевшего указал на причастного к преступлению. 47-летнего местного жителя задержали.



Следствие выяснило, что между 16-летним юношей и мужчиной возникла ссора, во время которой злоумышленник ударил ножом в грудь парня. Тот от полученных травм скончался на месте происшествия.



Подозреваемый задержан. Изъятый у него нож направлен на экспертизу.



Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.