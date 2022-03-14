Патрульные Николаева задержали водителя, который совершил 18 ДТП за день

06:45 15 июня Киев, Украина

По сообщению патрульной полиции Николаева, правоохранителям удалось в ходе погони задержать водителя автомобиля, который смог установить антирекорд по правонарушениям: за один день он сотворил 18 дорожно-транспортных нарушений.

Информация о неадекватных действиях на дороге водителя автомобиля Ford начала поступать патрульным примерно в 13:00. Водитель на большой скорости ездил по улицам города и создавал аварийные ситуации с другими автомобилями.

Менее чем через 15 минут один из патрулей обнаружил разыскиваемое авто на проспекте Богоявленском. Автомобиль на большой скорости двигался в сторону Корабельного района Николаева. Водитель на требования об остановке не реагировал, после чего правоохранители начали преследование.

Остановить правонарушителя удалось только путем блокирования в селе Галициново, в Витовском районе города. После остановки водитель выскочил из машины и начал убегать, однако правоохранителям удалось его задержать.

36-летний житель соседней области не смог объяснить патрульным свои действия. Правоохранители отметили, что у задержанного присутствовали явные признаки наркотического опьянения, но проходить осмотр в установленном законом порядке мужчина категорически отказался.

Полицейские составили на водителя 18 протоколов по статьям о различных нарушениях правил дорожного движения (ст.124, ст.122-4, ч.1 ст.130, ст. 122-2, ч.1 ст.12 КоАП).