Патрульные Львова спасли молодого человека от самоубийства

13:52 12 Январь Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба полиции.



21-летний львовянин во время прямой трансляции в Instagram сообщил, что не хочет больше жить и простился со всеми своими друзьями. Его подруга, которая смотрела видео, сразу сообщила в полицию. Девушка не знала, где бы мог быть ее знакомый, поэтому она сбросила патрульным скриншот с видео.



На фото было видно, что молодой человек находится в парке. Полицейские Александр Савицкий и его напарник Виктор Жовтанецкий узнали, что это парк Железная Вода. Они выехали на место, однако юноши там уже не было. Во время осмотра соседних улиц патрульные обнаружили парня с порезанной рукой на ул. Стуса. Патрульные Львова нашли молодого человека, который в соцсети сообщил, что не хочет жить и предоставили ему домедицинскую помощь.Об этом сообщает пресс-служба полиции.21-летний львовянин во время прямой трансляции в Instagram сообщил, что не хочет больше жить и простился со всеми своими друзьями. Его подруга, которая смотрела видео, сразу сообщила в полицию. Девушка не знала, где бы мог быть ее знакомый, поэтому она сбросила патрульным скриншот с видео.На фото было видно, что молодой человек находится в парке. Полицейские Александр Савицкий и его напарник Виктор Жовтанецкий узнали, что это парк Железная Вода. Они выехали на место, однако юноши там уже не было. Во время осмотра соседних улиц патрульные обнаружили парня с порезанной рукой на ул. Стуса.

Юноша пытался скрыть раненую руку от патрульных. На видео из нагрудных камер полицейских видно, что парень находится в подавленном состоянии, он рассказал правоохранителям, что испытывает проблемы, с которыми не может справиться. После того, как патрульные перевязали парню руку бинтом, он им поблагодарил за то, что его нашли. Какие проблемы заставили львовянина к попытке самоубийства – полиция не разглашает.