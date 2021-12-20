Патрульная полиция Киева оштрафовала байкера за трусы

13:57 17 Апрель Киев, Украина

Порой месть обиженной подруги может стоить байкеру очень дорого. Скорее всего такая обида стала причиной курьезного случая в Киеве. Патрульная полиция привлекла к штрафу в 850 гривен мотоциклиста, у которого государственный номер транспортного средства был закрыт женскими трусами. Об этом в пятницу, 16 апреля, на своей странице в Facebook сообщает патрульная полиция Киева.

"Патрульные почти ежедневно выявляют водителей, которые скрывают свой номерной знак на авто: закрашивают, клеят пленки и другие вещи. Мотоциклист, которого заметили инспекторы на улице Елены Телиги, все же сумел удивить правоохранителей”, - говорится в сообщении.

Табличку с номерным знаком мотоцикла заслоняло женское белье. Мужчина уверял патрульных, что не знает, как этот интимный предмет гардероба оказался на номере и высказал предположение, что трусы "надуло ветром".

Несмотря на такие объяснения, водителю не поверили и оштрафовали на 850 гривен.

"Избежать ответственности водителю не удалось, патрульные вынесли на водителя постановление по ч. 6 ст. 121 (Управление водителем транспортным средством с номерным знаком, который не принадлежит этому средству или не отвечает требованиям стандартов) КУоАП. Сейчас санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа 850 гривен", - сообщили в полиции.

Как сообщалось, в Николаевской области в ДТП попал микроавтобус, перевозивший тела умерших от коронавируса. Жертвой аварии стал один человек.