Патрульная полиция Киева оштрафовала байкера за трусы

Порой месть обиженной подруги может стоить байкеру очень дорого. Скорее всего такая обида стала причиной курьезного случая в Киеве. Патрульная полиция привлекла к штрафу в 850 гривен мотоциклиста, у которого государственный номер транспортного средства был закрыт женскими трусами. Об этом в пятницу, 16 апреля, на своей странице в Facebook сообщает патрульная полиция Киева.
Табличку с номерным знаком мотоцикла заслоняло женское белье. Мужчина уверял патрульных, что не знает, как этот интимный предмет гардероба оказался на номере и высказал предположение, что трусы "надуло ветром".
Несмотря на такие объяснения, водителю не поверили и оштрафовали на 850 гривен.
Как сообщалось, в Николаевской области в ДТП попал микроавтобус, перевозивший тела умерших от коронавируса. Жертвой аварии стал один человек.
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