Пассажир запорожской маршрутки угрожал револьвером

В общественном транспорте Запорожья один из пассажиров, которому сделали замечание из-за отсутствия маски, достал револьвер и начал угрожать другим.
Водитель одного из автобусов сделал замечание пассажиру из-за того, что у того не было маски, пассажир в ответ начал нецензурно ругаться. Свидетелем конфликта стал майор полиции, он поддержал водителя и сделал замечание раздраженном пассажиру. Мужчина достал револьвер, прижал его к груди полицейского и потребовал выйти из транспорта для немедленного выяснения отношений один на один.
Полицейский скрутил хулигана и вызвал коллег.
"Прибыв на вызов, наряд батальона полиции особого назначения ГУНП в Запорожской области доставил нарушителя в Вознесеновское отделение полиции. Им оказался 40-летний местный житель, который уже был ранее судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и имущественные преступления. У него изъят револьвер "Флобер", который направлен на экспертизу в Запорожский Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД", — сообщили в полиции.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье хулиганство.
Водитель одного из автобусов сделал замечание пассажиру из-за того, что у того не было маски, пассажир в ответ начал нецензурно ругаться. Свидетелем конфликта стал майор полиции, он поддержал водителя и сделал замечание раздраженном пассажиру. Мужчина достал револьвер, прижал его к груди полицейского и потребовал выйти из транспорта для немедленного выяснения отношений один на один.
Полицейский скрутил хулигана и вызвал коллег.
"Прибыв на вызов, наряд батальона полиции особого назначения ГУНП в Запорожской области доставил нарушителя в Вознесеновское отделение полиции. Им оказался 40-летний местный житель, который уже был ранее судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и имущественные преступления. У него изъят револьвер "Флобер", который направлен на экспертизу в Запорожский Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД", — сообщили в полиции.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье хулиганство.
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