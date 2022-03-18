Пассажир рейса "Запорожье-Анталия" угрожал взорвать самолёт

11:07 23 октября Киев, Украина

В Международном аэропорту Запорожье, пассажир устроил скандал, отказался от посадки на борт и начал угрожать, что взорвет самолет.



Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.



Мужчина прошел регистрацию и поднимаясь на борт авиа судна рейса авиакомпании "Авиакомпания Азур Эйр Украина" сообщением "Запорожье – Анталия", отказался от посадки на борт и начал угрожать, что взорвет самолет. Как выяснилось, девушку задержанного не пустили на рейс, ее паспорт оказался просроченным.



Как рассказали в полиции, мужчина 1969 года рождения без постоянного места работы из хулиганских побуждений заявил о якобы заминировании самолета.



Из-за этого рейс пришлось отложить. Специалисты проверили взлетную площадку и самолет. Также дополнительно был проведен осмотр багажа пассажиров. Взрывоопасных предметов и веществ не обнаружили.



Задержка данного рейса составила 2 часа 30 минут, что повлекло за собой задержку всех рейсов дальше и дополнительных расходов авиакомпании.