Паспортизация в оккупированных Энергодаре и Геническе: рф составляет списки "отказников"

07:42 07 ноября Киев, Украина

Во временно оккупированных Энергодаре (Запорожская область) и Геническе (Херсонская область), оккупационные власти составляют списки граждан, отказывающихся от российского паспорта, и передают эти списки Росгвардии.

Об этом сообщило движение "Желтая лента" в своем канале в мессенджере Telegram.

Активисты движения подчеркнули, что оккупанты продолжают усиливать репрессии против местного населения, вынуждая граждан принимать российский паспорт.
"В случае отказа от приобретения российского гражданства, коллаборационисты составляют списки "отказников" с указанием их адресов и передают их Росгвардии", - гласит заметка в Telegram-канале движения "Желтая лента".