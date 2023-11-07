Паспортизация в оккупированных Энергодаре и Геническе: рф составляет списки "отказников"

07:42 07 ноября Киев, Украина

Во временно оккупированных Энергодаре (Запорожская область) и Геническе (Херсонская область), оккупационные власти составляют списки граждан, отказывающихся от российского паспорта, и передают эти списки Росгвардии.



Об этом сообщило движение "Желтая лента" в своем канале в мессенджере Telegram.



Активисты движения подчеркнули, что оккупанты продолжают усиливать репрессии против местного населения, вынуждая граждан принимать российский паспорт.