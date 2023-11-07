Паспортизация в оккупированных Энергодаре и Геническе: рф составляет списки "отказников"

Во временно оккупированных Энергодаре (Запорожская область) и Геническе (Херсонская область), оккупационные власти составляют списки граждан, отказывающихся от российского паспорта, и передают эти списки Росгвардии.
Об этом сообщило движение "Желтая лента" в своем канале в мессенджере Telegram.
Активисты движения подчеркнули, что оккупанты продолжают усиливать репрессии против местного населения, вынуждая граждан принимать российский паспорт.
Об этом сообщило движение "Желтая лента" в своем канале в мессенджере Telegram.
Активисты движения подчеркнули, что оккупанты продолжают усиливать репрессии против местного населения, вынуждая граждан принимать российский паспорт.
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