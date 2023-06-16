Паспортизация рф: на захваченных территориях Луганщины запугивают гражданских

10:39 25 мая Киев, Украина

На оккупированных территориях Луганской области зафиксированы действия сотрудников МВД россии, которые запугивают и принуждают местных жителей оформлять российские паспорта, как сообщает Центр национального сопротивления.



Организация отмечает прибытие сотрудников региональных управлений по вопросам миграции МВД рф на территорию Луганской области, которые угрожают местным жителям и утверждают, что без российского паспорта они лишатся возможности работать, учиться и получать медицинскую помощь.



Ситуация вызывает серьезные опасения и нарушает права местного населения.