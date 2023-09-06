Партизаны взорвали штаб "единой россии" в Новой Каховке - АТЕШ

12:23 30 августа Киев, Украина





Как сообщили в партизанском движении Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области партизаны взорвали штаб "единой россии". В результате взрыва погибли трое российских военнослужащих, охранявших объект.Как сообщили в партизанском движении АТЕШ , инцидент произошел вечером 29 августа.

"Агент движения АТЕШ взорвал предвыборный штаб "единой россии" в Новой Каховке по адресу улица Первомайская, 14. В результате взрыва погибли трое военнослужащих вс рф, которые отвечали за охрану этого объекта", - говорится в сообщении партизан.



В результате пожара, который возник в результате подрыва, сгорела вся документация, которую российские оккупанты завезли в штаб к выборам, назначенным на 8-10 сентября.