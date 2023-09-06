Партизаны взорвали штаб "единой россии" в Новой Каховке - АТЕШ

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области партизаны взорвали штаб "единой россии". В результате взрыва погибли трое российских военнослужащих, охранявших объект.
Как сообщили в партизанском движении АТЕШ, инцидент произошел вечером 29 августа.
Как сообщили в партизанском движении АТЕШ, инцидент произошел вечером 29 августа.
В результате пожара, который возник в результате подрыва, сгорела вся документация, которую российские оккупанты завезли в штаб к выборам, назначенным на 8-10 сентября.
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