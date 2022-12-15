Партизаны в Бердянске оставили без света оккупантов

08:51 15 декабря Киев, Украина





Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в Центре национального сопротивления.



Отмечается, что инцидент произошел вечером 13 декабря. Неизвестные использовали тротиловые шашки, чтобы взорвать трансформаторную подстанцию и опору ЛЭП.



Подстанция питала микрорайон Коса, в котором расквартировали мобилизационные подразделения российской армии. В результате взрыва их казармы остались без света. Отмечается, что после этого российские захватчики увеличили количество проверок, однако найти партизан не смогли. Во временно захваченном Бердянске Запорожской области партизаны подорвали трансформаторную подстанцию, которая обеспечивала казармы российских военных.Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в Центре национального сопротивления.Отмечается, что инцидент произошел вечером 13 декабря. Неизвестные использовали тротиловые шашки, чтобы взорвать трансформаторную подстанцию и опору ЛЭП.Подстанция питала микрорайон Коса, в котором расквартировали мобилизационные подразделения российской армии. В результате взрыва их казармы остались без света. Отмечается, что после этого российские захватчики увеличили количество проверок, однако найти партизан не смогли.

"Центр национального сопротивления отмечает, что такие диверсии осуществляются опытными военными", - отметили в ЦНС.

Там также призвали неподготовленных людей не подвергаться опасности и по возможности покинуть временно оккупированные территории.