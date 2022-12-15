Партизаны в Бердянске оставили без света оккупантов

Во временно захваченном Бердянске Запорожской области партизаны подорвали трансформаторную подстанцию, которая обеспечивала казармы российских военных.
Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в Центре национального сопротивления.
Отмечается, что инцидент произошел вечером 13 декабря. Неизвестные использовали тротиловые шашки, чтобы взорвать трансформаторную подстанцию и опору ЛЭП.
Подстанция питала микрорайон Коса, в котором расквартировали мобилизационные подразделения российской армии. В результате взрыва их казармы остались без света. Отмечается, что после этого российские захватчики увеличили количество проверок, однако найти партизан не смогли.
Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в Центре национального сопротивления.
Отмечается, что инцидент произошел вечером 13 декабря. Неизвестные использовали тротиловые шашки, чтобы взорвать трансформаторную подстанцию и опору ЛЭП.
Подстанция питала микрорайон Коса, в котором расквартировали мобилизационные подразделения российской армии. В результате взрыва их казармы остались без света. Отмечается, что после этого российские захватчики увеличили количество проверок, однако найти партизан не смогли.
Там также призвали неподготовленных людей не подвергаться опасности и по возможности покинуть временно оккупированные территории.
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