Партизаны повлияли на российский "референдум" на Луганщине

Эффективная работа украинского подполья в Луганской области стала причиной того, что в ближайшее время российские оккупанты не смогут провести псевдореферендум.
Об этом заявил руководитель Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай на своей странице в Facebook в пятницу, 26 августа.
Партизаны значительно активизировались в последнее время, и благодаря им Вооруженные Силы Украины (ВСУ) точно уничтожают российские склады и базы, отметил он.
Временно оккупированные россиянами украинские территории усеяны проукраинскими листовками с "приветами", добавил глава региона.
Партизаны значительно активизировались в последнее время, и благодаря им Вооруженные Силы Украины (ВСУ) точно уничтожают российские склады и базы, отметил он.
Временно оккупированные россиянами украинские территории усеяны проукраинскими листовками с "приветами", добавил глава региона.
По его словам, россияне отсрочили проведение "референдума" на неопределенный срок из-за нестабильной ситуации безопасности.
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