Партизаны повлияли на российский "референдум" на Луганщине

12:51 26 августа Киев, Украина

Эффективная работа украинского подполья в Луганской области стала причиной того, что в ближайшее время российские оккупанты не смогут провести псевдореферендум.

Об этом заявил руководитель Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай на своей странице в Facebook в пятницу, 26 августа.



Партизаны значительно активизировались в последнее время, и благодаря им Вооруженные Силы Украины (ВСУ) точно уничтожают российские склады и базы, отметил он.



Временно оккупированные россиянами украинские территории усеяны проукраинскими листовками с "приветами", добавил глава региона.

"Оккупанты живут в ужасе, что скоро за ними придут. В "администрации главы т.н. лэнэрэ" ("ЛНР" - ред.) проходят постоянные совещания с участием россиян, которые истерически требуют от своих приспешников навести порядок в "республике". Однако все поисковые мероприятия псевдоправохранителей по выявлению смельчаков, которые под носом орков напоминают о том, что Луганщина - это Украина и против оккупации, не увенчались успехом", - рассказал Гайдай.

По его словам, россияне отсрочили проведение "референдума" на неопределенный срок из-за нестабильной ситуации безопасности.