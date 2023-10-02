Партизаны обнаружили ремонтную базу российских оккупантов в Крыму

Партизаны обнаружили ремонтную базу российских оккупантов в селе Светлое Джанкойского района Крыма.
Об этом сообщает движение "Атеш".
Эта база находится на территории заброшенной местной фермы. Согласно данным партизан, на этой базе были замечены бронеавтомобиль "Тигр", два топливозаправщика и 19 крытых грузовиков КАМАЗ.
Об этом сообщает движение "Атеш".
Эта база находится на территории заброшенной местной фермы. Согласно данным партизан, на этой базе были замечены бронеавтомобиль "Тигр", два топливозаправщика и 19 крытых грузовиков КАМАЗ.
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