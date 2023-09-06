Партизаны нанесли удар по лагерю оккупантов в селе Юрьевка под Мариуполем
15:38 14 августа Киев, Украина
Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщил в Телеграме, что партизаны
нанесли удар
по лагерю российских оккупантов в селе Юрьевка. В результате взрыва были ранены десятки российских военных.
"Юрьевка. Хлопок... Попадание в лагерь оккупантов в лагере "Волна" (Хвиля). Дуплет. Ни один местный не пострадал, если не считать окна пострадавшими. Однако оккупантов счет на десятки уже", - написал Андрющенко.
Он добавил, что захватчики распространяли фейк, что в Юрьевке от взрыва пострадали гражданские жители.
"Смешная русня сначала хотела замолчать факт, потом рассказать "про все местные погибли", в итоге постит обрезанные фото...", - отметил советник мэра и уточнил, что партизаны на месте знали и знают, где именно располагались российские военные, потому что "наши глаза везде".
В следующем своем посте в Телеграме он уточнил, что взрыв произошел сегодня в 11:42: "Взрыв со стороны Юрьевка/Ялта".
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