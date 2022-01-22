Парочка прокатилась по Харькову на "ковре-самолете"

09:40 11 Май Киев, Украина

На проспекте Науки в Харькове полиция остановила автомобиль, который катал по городу парочку на прицепленной к авто конструкции, напоминающей ковер-самолет.

Об этом сообщает Патрульная полиция Харьковской области.



Парочка сидела на покрытой ковром платформе на колесах, которую прикрепили к автомобилю. Конструкция ездила по центру города, двое пассажиров авто из багажника снимали происходящее на видео. Продолжалось это недолго: веселящихся людей заметили полицейские.

"Такие опасные развлечения недопустимы на дорогах, ведь могут стоить жизни и здоровья людей. Поэтому патрульные немедленно подали водителю требование об остановке", - сказано в сообщении.

Водителя авто оштрафовали за нарушение ПДД и общественного порядка. Парочка была вынуждены пересесть в салон.