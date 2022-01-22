Парочка прокатилась по Харькову на "ковре-самолете"

На проспекте Науки в Харькове полиция остановила автомобиль, который катал по городу парочку на прицепленной к авто конструкции, напоминающей ковер-самолет.
Об этом сообщает Патрульная полиция Харьковской области.
Парочка сидела на покрытой ковром платформе на колесах, которую прикрепили к автомобилю. Конструкция ездила по центру города, двое пассажиров авто из багажника снимали происходящее на видео. Продолжалось это недолго: веселящихся людей заметили полицейские.
Водителя авто оштрафовали за нарушение ПДД и общественного порядка. Парочка была вынуждены пересесть в салон.
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