Пакистан: в результате нападения боевиков на армейские базы погибли 7 военнослужащих

09:42 04 Февраль Киев, Украина

Пакистан заявил, что силы безопасности успешно отразили нападения боевиков на две армейские базы в юго-западной провинции Белуджистан, в результате которых погибли семь солдат и 15 боевиков.

Министр внутренних дел шейх Рашид Ахмед сообщил в записанном видеообращении, что в районах Нушки и Панджгур, где поздно вечером в четверг прошли рейды, будет проводиться операция по разминированию.
«Силы террористов были отброшены с обоих мест... Сейчас четыре или пять человек [нападающих] в Панджгуре окружены силами безопасности и в ближайшее время будут нейтрализованы», — сказал Ахмед.
В заявлении военных, опубликованном позже, подтверждается, что в ходе столкновений также были ранены четыре солдата.
«Согласно первоначальному расследованию спецслужбы перехватили сообщения между террористами и их кураторами в Афганистане и Индии», — говорится в заявлении.
Группа сепаратистов, известная как Освободительная армия белуджей, взяла на себя ответственность за организацию скоординированных нападений, заявив, что ее так называемый отряд смертников штурмовал лагеря пакистанских военизированных формирований и нанес им тяжелые потери.

Достоверность заявления невозможно проверить из независимых источников, поскольку сепаратисты часто публикуют завышенные данные о таких атаках.

Нападение боевиков произошло через неделю после того, как десятки хорошо вооруженных людей, связанных с другим запрещенным сепаратистским формированием, известным как Фронт освобождения Белуджистана, напали на военный пост в районе провинции Кеч.

По словам официальных лиц, в результате этого нападения погибли 10 пакистанских солдат, один нападавший был убит ответным огнем, а остальным удалось скрыться.

Белуджистан, богатый природным газом и полезными ископаемыми, в течение многих лет подвергался нападениям повстанцев, но в последние недели насилие резко возросло.

Официальные лица Пакистана утверждают, что повстанцы-белуджи получают поддержку и финансирование от конкурирующей с ними Индии. Индийские официальные лица отрицают эти обвинения. Считается, что боевики-белуджи создали базы в соседнем Иране для подготовки терактов в Белуджистане.

Провинция также граничит с Афганистаном, где, по словам официальных лиц Пакистана, боевики-билуджи имеют свои убежища.

Атаки прошли за несколько часов до отъезда премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр.

В заявлении в Твиттере Хан отдал должное силам безопасности за отражение атак.

Китай инвестировал миллиарды долларов в инфраструктурные проекты в провинции и в других районах Пакистана в рамках глобальной инициативы Пекина "Один пояс, один путь".

Официальные лица обеих стран заявляют, что рост воинственного насилия направлен на подрыв многомиллиардного мегапроекта, известного как Китайско-Пакистанский экономический коридор, включающий в себя дороги, энергетические проекты и порты в южноазиатской стране.

Коридор призван связать управляемый Китаем пакистанский глубоководный порт Гвадар в Аравийском море с не имеющим выхода к морю западным приграничным регионом Китая Синьцзян.

Ужесточение сепаратистского насилия происходит из-за того, что объявленные вне закона пакистанские талибы, известные как «Техрик-и-Талибан Пакистан», также активизировали нападения по всей стране, преимущественно нацелившись на силы безопасности.