Пакистан: в результате нападения боевиков на армейские базы погибли 7 военнослужащих

Пакистан заявил, что силы безопасности успешно отразили нападения боевиков на две армейские базы в юго-западной провинции Белуджистан, в результате которых погибли семь солдат и 15 боевиков.
Министр внутренних дел шейх Рашид Ахмед сообщил в записанном видеообращении, что в районах Нушки и Панджгур, где поздно вечером в четверг прошли рейды, будет проводиться операция по разминированию.
Министр внутренних дел шейх Рашид Ахмед сообщил в записанном видеообращении, что в районах Нушки и Панджгур, где поздно вечером в четверг прошли рейды, будет проводиться операция по разминированию.
В заявлении военных, опубликованном позже, подтверждается, что в ходе столкновений также были ранены четыре солдата.
Группа сепаратистов, известная как Освободительная армия белуджей, взяла на себя ответственность за организацию скоординированных нападений, заявив, что ее так называемый отряд смертников штурмовал лагеря пакистанских военизированных формирований и нанес им тяжелые потери.
Достоверность заявления невозможно проверить из независимых источников, поскольку сепаратисты часто публикуют завышенные данные о таких атаках.
Нападение боевиков произошло через неделю после того, как десятки хорошо вооруженных людей, связанных с другим запрещенным сепаратистским формированием, известным как Фронт освобождения Белуджистана, напали на военный пост в районе провинции Кеч.
По словам официальных лиц, в результате этого нападения погибли 10 пакистанских солдат, один нападавший был убит ответным огнем, а остальным удалось скрыться.
Белуджистан, богатый природным газом и полезными ископаемыми, в течение многих лет подвергался нападениям повстанцев, но в последние недели насилие резко возросло.
Официальные лица Пакистана утверждают, что повстанцы-белуджи получают поддержку и финансирование от конкурирующей с ними Индии. Индийские официальные лица отрицают эти обвинения. Считается, что боевики-белуджи создали базы в соседнем Иране для подготовки терактов в Белуджистане.
Провинция также граничит с Афганистаном, где, по словам официальных лиц Пакистана, боевики-билуджи имеют свои убежища.
Атаки прошли за несколько часов до отъезда премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр.
В заявлении в Твиттере Хан отдал должное силам безопасности за отражение атак.
Китай инвестировал миллиарды долларов в инфраструктурные проекты в провинции и в других районах Пакистана в рамках глобальной инициативы Пекина "Один пояс, один путь".
Официальные лица обеих стран заявляют, что рост воинственного насилия направлен на подрыв многомиллиардного мегапроекта, известного как Китайско-Пакистанский экономический коридор, включающий в себя дороги, энергетические проекты и порты в южноазиатской стране.
Коридор призван связать управляемый Китаем пакистанский глубоководный порт Гвадар в Аравийском море с не имеющим выхода к морю западным приграничным регионом Китая Синьцзян.
Ужесточение сепаратистского насилия происходит из-за того, что объявленные вне закона пакистанские талибы, известные как «Техрик-и-Талибан Пакистан», также активизировали нападения по всей стране, преимущественно нацелившись на силы безопасности.
Достоверность заявления невозможно проверить из независимых источников, поскольку сепаратисты часто публикуют завышенные данные о таких атаках.
Нападение боевиков произошло через неделю после того, как десятки хорошо вооруженных людей, связанных с другим запрещенным сепаратистским формированием, известным как Фронт освобождения Белуджистана, напали на военный пост в районе провинции Кеч.
По словам официальных лиц, в результате этого нападения погибли 10 пакистанских солдат, один нападавший был убит ответным огнем, а остальным удалось скрыться.
Белуджистан, богатый природным газом и полезными ископаемыми, в течение многих лет подвергался нападениям повстанцев, но в последние недели насилие резко возросло.
Официальные лица Пакистана утверждают, что повстанцы-белуджи получают поддержку и финансирование от конкурирующей с ними Индии. Индийские официальные лица отрицают эти обвинения. Считается, что боевики-белуджи создали базы в соседнем Иране для подготовки терактов в Белуджистане.
Провинция также граничит с Афганистаном, где, по словам официальных лиц Пакистана, боевики-билуджи имеют свои убежища.
Атаки прошли за несколько часов до отъезда премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр.
В заявлении в Твиттере Хан отдал должное силам безопасности за отражение атак.
Китай инвестировал миллиарды долларов в инфраструктурные проекты в провинции и в других районах Пакистана в рамках глобальной инициативы Пекина "Один пояс, один путь".
Официальные лица обеих стран заявляют, что рост воинственного насилия направлен на подрыв многомиллиардного мегапроекта, известного как Китайско-Пакистанский экономический коридор, включающий в себя дороги, энергетические проекты и порты в южноазиатской стране.
Коридор призван связать управляемый Китаем пакистанский глубоководный порт Гвадар в Аравийском море с не имеющим выхода к морю западным приграничным регионом Китая Синьцзян.
Ужесточение сепаратистского насилия происходит из-за того, что объявленные вне закона пакистанские талибы, известные как «Техрик-и-Талибан Пакистан», также активизировали нападения по всей стране, преимущественно нацелившись на силы безопасности.
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