Пакистан: в результате нападения боевиков на армейские базы погибли 7 военнослужащих

09:42 04 Февраль Киев, Украина





Министр внутренних дел шейх Рашид Ахмед сообщил в записанном видеообращении, что в районах Нушки и Панджгур, где поздно вечером в четверг прошли рейды, будет проводиться операция по разминированию. Пакистан заявил, что силы безопасности успешно отразили нападения боевиков на две армейские базы в юго-западной провинции Белуджистан, в результате которых погибли семь солдат и 15 боевиков.Министр внутренних дел шейх Рашид Ахмед сообщил в записанном видеообращении, что в районах Нушки и Панджгур, где поздно вечером в четверг прошли рейды, будет проводиться операция по разминированию.

«Силы террористов были отброшены с обоих мест... Сейчас четыре или пять человек [нападающих] в Панджгуре окружены силами безопасности и в ближайшее время будут нейтрализованы», — сказал Ахмед.

В заявлении военных, опубликованном позже, подтверждается, что в ходе столкновений также были ранены четыре солдата.

«Согласно первоначальному расследованию спецслужбы перехватили сообщения между террористами и их кураторами в Афганистане и Индии», — говорится в заявлении.