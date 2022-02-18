Падение воздушного шара: есть жертвы

Пресс-служба полиции Хмельницкой области в Facebook сообщила о трагедии произошедшей в Каменец-Подольске. На фестивале воздушных шаров один из воздухоплавательных элементов упал. Согласно данным, после падения воздушного шара 1 человек погиб, 5 – получили травмы.

По данным полиции, трагедия произошла 22 мая, около 20.45 часов, вблизи с. Кульчиевцы Каменец-Подольского района. На борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров - двое мужчин из Хмельницкого, супруги из Прилук и житель Каменец-Подольского района.

В результате падения пули погиб 53-летний житель Прилук. Его жена, другие пассажиры, а также 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения.

Следователи Каменец - Подольского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч. 3 статьи 281 Уголовного кодекса Украины - Нарушение правил воздушных полетов. Расследование продолжается.