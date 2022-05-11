Падение строительного крана в Днепре - есть жертва

Строительные площадки являются самыми опасными объектами, на которых очень часто случаются аварии и другие несчастные случаи. Часто при этом гибнут люди. Как стало известно, подобный несчастный случай произошел сегодня, 12 декабря, в Днепре. По сообщению пресс-службы ГСЧС, строительный кран упал на автобетоносмеситель, водитель которого погиб на месте.
Спасатели помогли высвободить тело человека из автомобиля.
Ранее сообщалось, что в Днепре на мужчину упала бетонная плита. Прибывшие спасатели ГСЧС под упавшей бетонной плитой обнаружили мужчину без признаков жизни.
Напомним, в октябре в Киеве упал строительный кран. В результате проезжая часть оказалась залита бетоном, а стрела повредила припаркованный автомобиль и перегородила дорогу.
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