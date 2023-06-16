Падение беспилотника в Черновицкой области вызвало пожар и повреждения

10:49 25 мая Киев, Украина

В ночь с 25 на 26 мая, противовоздушная оборона в Черновицкой области сумела успешно нейтрализовать российский беспилотник, по информации, полученной от главы Черновицкой областной военной администрации Руслана Запаранюка.

"В 04:18 в Днестровском районе Черновицкой области произошло падение беспилотного летательного аппарата Shahed-136, что привело к возгоранию в гараже и повреждению трех жилых домов. Две линии электропередачи также получили повреждения от обломков. В результате этого инцидента в Днестровском районе было временно отключено электричество для 140 абонентов", - сообщил Запаранюк в своем телеграм-канале.



Пока не поступило информации о пострадавших от падения беспилотника.