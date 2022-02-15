Падение Ан-26 под Харьковом: троих еще не нашли

09:18 26 Сентябрь Киев, Украина

Продолжают поступать сообщения с места падения самолета с курсантами Харьковского университета Воздушных сил под Харьковом. Сегодня, по сообщению пресс-службы ГСЧС Украины, на месте катастрофы под Чугуевым продолжаются поисковые работы. Не найдены еще три человека из присутствовавших на борту самолета. Возможно, им удалось спастись, выпрыгнув из самолета на ходу.

"По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета). Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали, поиски трех человек продолжаются", - говорится в сообщении.

Тем временем в Службе автомобильных дорог в Харьковской области сообщили, что на дороге М-03 Киев - Харьков - Довжанский, на км 533 - км 534 затруднено движение. Есть обломки на проезжей части.

Движение организовано по встречной полосе в двух направлениях. Водителей просят не препятствовать работникам ГСЧС и полиции, которые выполняют свою работу.

Напомним, военный самолет АН-26, на борту которого был 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил ВСУ и семь офицеров, потерпел крушение в Харьковской области.

Как сообщалось, в Харьковской области суббота, 26 сентября, объявлена Днем траура по погибшим в результате падения военного самолета. Власти региона рекомендовали организациям отменить развлекательные мероприятия и спортивные соревнования.