ОВА о ситуации на Донетчине: рф обстреляла Соледар

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 9 января.
Кириленко сообщил, что на Волновахском направлении зафиксированы периодические артобстрелы Угледара и окрестностей Водяного, Пречистовки и Богоявленки. К сачстью, обошлось без жертв и пострадавших.
На Горловском направлении один человек получил ранения, повреждены три дома в Парасковеевке Соледарской общины. Сам Соледар за сутки подвергся 10 обстрелам, поврежден магазин. Также под обстрелами находятся и окрестности Часовоярской общины. Мирные граждане не пострадали.
На Лисичанском направлении в течение суток обстрелы производили в Северском и Серебрянке Северской общины, а также в Торском и Заречном Лиманской общины. Тоже обошлось без пострадавших, а вот объемы разрушений уточняют.
Кириленко сообщил, что на Волновахском направлении зафиксированы периодические артобстрелы Угледара и окрестностей Водяного, Пречистовки и Богоявленки. К сачстью, обошлось без жертв и пострадавших.
На Горловском направлении один человек получил ранения, повреждены три дома в Парасковеевке Соледарской общины. Сам Соледар за сутки подвергся 10 обстрелам, поврежден магазин. Также под обстрелами находятся и окрестности Часовоярской общины. Мирные граждане не пострадали.
На Лисичанском направлении в течение суток обстрелы производили в Северском и Серебрянке Северской общины, а также в Торском и Заречном Лиманской общины. Тоже обошлось без пострадавших, а вот объемы разрушений уточняют.
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