Отравление угарным газом: двое детей и 75-летний мужчина скончались

Празднование дня рождения в селе Голодьки Винницкой области закончилось гибелью двух детей и именинника.
В тот день к 75-летнему мужчине пришла в гости соседка с двумя внуками — трехлетней Софией и пятилетним Назаром - и осталась ночевать. Хозяин, чтобы согреть дом, поставил на газовую плиту самодельный обогреватель.
"В результате кипения комфорка угасла, и произошла утечка газа. Они легли спать и во время сна отравились", — сообщил начальник Хмельницкого отдела полиции Валерий Романюк.
Забили тревогу родственники, которые не смогли дозвониться до своих близких. Когда они пришли в дом, живой была только женщина.
"Мы оказали помощь, (пожилая женщина — ред.) была госпитализирована в реанимационное отделение, а сегодня переведена на искусственную вентиляцию легких. Ее подключили, и пока аппарат дышит вместо нее. Она в коме 3 степени, состояние крайне тяжелое", — рассказал главный врач Хмельницкой ЦРБ Василий Залевский.
59-летняя Галина сама воспитывала внуков. Родители Софии и Назарчика сейчас в столице на заработках.
Погибших мужчину и детей хоронить в селе будут завтра, 23 октября. В полиции дело расследуют как несчастный случай. Между тем медики, которые борются за жизнь 59-летней женщины, никаких прогнозов не дают. Ее состояние тяжелое, ведь легкие полностью поражены.
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