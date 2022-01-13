Отравление неизвестным веществом: пострадали семья и прибывшие медики "скорой"

10:12 02 Май Киев, Украина

В прессе опять заговорили об отравлениях неизвестным веществом. Как стало известно из сообщения «Киев оперативный», 1 мая в Киеве признаки отравления появились сначала у трех членов семьи, а затем отравились также три медика "скорой помощи", которые прибыли на вызов.

Все пострадавшие были госпитализированы: ребенок в тяжелом состоянии - в ОХМАТДЕТ, двое родителей и трое членов бригады "скорой помощи" в БСМП.

"С Берлинского, 19 поступил вызов о том, что ребенка охватили судороги. Пока врачи оказывали помощь ребенку - стало плохо и родителям. У них также начались судороги. Врачи вызвали еще одну медицинскую бригаду. Пока ждали подмогу - судороги начались и у врачей", - сказано в сообщении.

Для выяснения обстоятельств отравления, на место была вызвана полиция и ГСЧС.

Ни в полиции, ни в ГСЧС пока не сообщают об инциденте.

Ранее сообщалось, что на Луганщине террористы готовили распыление отравляющего вещества.

А в Черниговской области в реанимацию с отравлением попали четверо детей.