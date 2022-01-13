Отравление неизвестным веществом: пострадали семья и прибывшие медики "скорой"

В прессе опять заговорили об отравлениях неизвестным веществом. Как стало известно из сообщения «Киев оперативный», 1 мая в Киеве признаки отравления появились сначала у трех членов семьи, а затем отравились также три медика "скорой помощи", которые прибыли на вызов.
Все пострадавшие были госпитализированы: ребенок в тяжелом состоянии - в ОХМАТДЕТ, двое родителей и трое членов бригады "скорой помощи" в БСМП.
Для выяснения обстоятельств отравления, на место была вызвана полиция и ГСЧС.
Ни в полиции, ни в ГСЧС пока не сообщают об инциденте.
Ранее сообщалось, что на Луганщине террористы готовили распыление отравляющего вещества.
А в Черниговской области в реанимацию с отравлением попали четверо детей.
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