Отравление неизвестным веществом: в городе Белгород-Днестровском с признаками отравления была найдена вся семья без сознания

В городе Белгород-Днестровском в Одесской области вся семья отравилась при неизвестных обстоятельствах. Полиция расследует загадочное отравление семьи.

В Одесской области вся семья была найдена отравленной. Их длительное отсутствие заметили соседи и обеспокоенные они решили узнать, что же случилось. В окне люди увидели, что трое членов семьи: семейная пара и их дочь лежали на полу без признаков жизни.

На место приехала полиция и бригада скорой помощи. Было установлено, что причиной их отсутствия послужило отравление неизвестным веществом. Так женщина 1958 года рождения была уже мёртвой к приезду полиции, ее муж 68-лет госпитализирован, ему удалось прийти в себя, но ответить на вопросы он не смог. Его состояние тяжелое и вспомнить все детали он не может. Дочь 45-лет была также доставлена в больницу в состоянии комы и неизвестно как долго она будет пребывать без сознания.

По предварительным данным и словам очевидцев было установлено, что к ним накануне приходил незнакомый мужчина.

Сейчас полиция и следственный отдел прорабатывают все версии преступления.