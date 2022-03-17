Отравление газом в Винницкой области: погибли двое детей

"21 октября в ГСЧС поступила информация, что в с. Голодьки Хмельникского района в частном жилом доме обнаружены тела 3 (из них 2 погибших детей 2015 и 2017 г.р.) и 1 человека в бессознательном состоянии, госпитализировали в больницу", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в четверг.