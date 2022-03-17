Отравление газом в Винницкой области: погибли двое детей

По данным ГСЧС, в селе Голодьки Винницкой области, трое людей отравились бытовым газом, двое из них дети, были найдены уже мертвыми, третий взрослый госпитализирован в бессознательном состоянии.
Так, по информации ГСЧС, признаков пожара не обнаружено. Подразделения службы не привлекались.
В ГСЧС подчеркнули, что предполагаемая причина - отравление природным газом.
В ГСЧС подчеркнули, что предполагаемая причина - отравление природным газом.
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