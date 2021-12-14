Отомстил за отца: стрельба в Запорожье

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Запорожье новости: Во вторник, 7 июля, примерно в 23:00, патрульные получили вызов на служебный планшет о хулиганстве на улице Загорской. Там 35-летний житель Запорожья открыл стрельбу в сторону мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции города.

За считанные минуты инспекторы прибыли на место вызова, где обнаружили трех мужчин с ранениями нижних конечностей. Всех пострадавших госпитализировали в областную больницу.

Патрульные опросили свидетелей и установили место нахождения обидчика, который, вероятно, произвел несколько выстрелов в сторону мужчин. Также был поврежден автомобиль и ворота в гараж.

Задержанным оказался 35-летний житель Запорожья. Он объяснял свои действия тем, что накануне пострадавшие нанесли телесные повреждения его отцу и угрожали ему физической расправой.

Все обстоятельства происшествия выясняла следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Запорожской области, по факту происшествия открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины.

«Вчера вечеров в дачном кооперативе на Шевчеке двое мужчин побили пенсионера. Сын пострадавшего наказал обидчиков с помощью карабина. Мужчины получили огнестрельные ранения ног, их забрала «скорая», — подписали фото с места происшествия в социальных сетях.