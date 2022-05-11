Откройте, проверка счетчика! - задержана группа людей, грабившая пенсионеров

12:22 10 декабря Киев, Украина

Полицией Днепропетровской области задержаны пятеро преступников, которые обманным путем наживались на грабеже самой незащищенной части населения Украины - пенсионерах. Злоумышленникам грозит лишение свободы до 13 лет и конфискация имущества.



Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Днепропетровской области.



По данным ведомства, 8 декабря в полицию Марганца поступило сообщение о том, что в дом местных жителей ворвались трое неизвестных в масках. Нападавшие били и душили 79-летнего мужчину и его 80-летнюю жену требуя у них деньги. Затем, завладев мобильным телефоном и около 20 тысячами гривен, покинули место преступления.



Днем ранее в Апостоловском районе двое мужчин и женщина проникли в дом 74-летнего мужчины. Злоумышленники завладели его пенсионным удостоверением и банковской карточкой.



Как выяснили правоохранители к совершению этих преступлений причастны трое женщин и двое мужчин в возрасте от 25 до 59 лет.



Злоумышленники под видом проверки счетчиков проникали в помещения пожилых людей, после чего били их и грабили.



9 декабря сотрудниками управления уголовного розыска в ходе проведения оперативных мероприятий задержаны все члены преступной группы.



Во время обысков в автомобиле задержанных правоохранители изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к грабежам, а также две гранаты "РГД-5".



В настоящее время все фигуранты задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



По данным фактам следственными органами открыты уголовные производства по ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 13 лет с конфискацией имущества.